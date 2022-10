Na época da faculdade, Kate Middleton tinha truque para afastar mulheres do Príncipe William

30/10/2022 | 13:10



Kate Middleton e o Príncipe William completaram 11 anos de casados, mas a história de amor do casal começou com uma bela amizade na Universidade de St. Andrews, na Escócia.

De acordo com o The Mirror, eles eram tão amigos que Kate Middleton tinha um truque para afastar as mulheres de William quando ele estava em situações embaraçosas.

A especialista real Katie Nicholl contou que em uma festa da universidade, a princesa de Gales teve uma atitude surpreendente ao ver o príncipe sendo tietado por outra mulher.

- Ele estava sendo muito educado, mas essa garota simplesmente não entendeu a dica. De repente, Kate veio por trás do então amigo e colocou os braços em volta dele. Ele disse Oh, desculpe, mas eu tenho uma namorada, e os dois saíram rindo.

Ela ainda contou que William ficou muito agradecido:

- O príncipe ficou muito grato por sua ajuda e murmurou muito obrigado para ela depois. Kate era a única garota na sala que poderia ter feito isso. E isso foi apenas um mês depois deles começarem a universidade.