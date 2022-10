Paulo Gustavo é homenageado no dia em que completaria 44 anos de idade: Você continua aqui

30/10/2022 | 13:10



Eterna saudade! Neste domingo, dia 30, Paulo Gustavo completaria 44 anos de idade. O humorista morreu em maio de 2021, vítima da Covid-19.

Diante da data, diversos famosos usaram as redes sociais para homenagear e relembrar com muito carinho e amor de Paulo Gustavo. Caroline Trentini, Tatá Werneck, Fábio Porchat, entre outros. Confira:

Hoje seria seu aniversário de 44 anos. Quanta dor e indignação ainda andam comigo?Você continua aqui, em mim, em nós, mais do que nunca. Seguimos, por você, sem medo, com amor e saudade, escreveu Caroline Trentini.

Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante? Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo! Essa foto é da nossa formatura na CAL em 2005. Fazíamos o mesmo personagem: João Ternura. Saudades de rir de você, escreveu Fábio Porchat.

Até logo irmão! TE AMO PRA SEMPRE! Amanhã, no dia do seu aniversário, o meu voto é por você, por todos que se foram e por todos nós!, escreveu Ju Amaral, irmã do humorista.

Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo. É dia de pular da cama cedo e ir VOTAR!!!!Eu vou com o coração na mão votar POR ELE e COM ELE. Para honrar sua memória! Dea Lucia e Ju Amaral contem sempre comigo! *Sem comentários porque aqui não tem lugar para o ódio, apenas para o AMOR, escreveu Regina Casé.

Meu querido Paulo Gustavo! A última vez que vim aqui escrever foi para me despedir de você. Hoje, no dia do seu aniversário, eu poderia estar pensando em tudo que vivemos juntos: trabalhos, viagens, dia a dia grudados, nascimento do seu filho com você nos EUA? tivemos uma relação intensa de muita presença e muito amor. Eu tenho lembranças suas que estão e estarão vivas em mim pra sempre. Você é esse ser iluminado que tem a capacidade de ser maior que o limite da vida física, escreveu a amiga e diretora Susana Garcia.