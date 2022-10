Com gol de Martinelli, e Jesus como garçom, Arsenal goleia e retoma a ponta

30/10/2022 | 12:55



O Arsenal reassumiu a liderança do Campeonato Inglês em grande estilo ao golear o Notthingham Forest por 5 a 0, neste domingo, com boa participação de jogadores brasileiros. Gabriel Martinelli abriu o placar e Gabriel Jesus deu três assistências. De quebra, os atletas fizeram uma homenagem ao zagueiro Pablo Marí, esfaqueado na última sexta-feira em Milão, e que está emprestado ao Monza, da Itália. Na comemoração do primeiro gol, a camisa 22 com o nome do ex-zagueiro do Flamengo foi mostrada para a torcida.

Com o triunfo o time do técnico Mikel Arteta recuperou a dianteira na classificação, chegou aos 31 pontos e desbancou o Manchester City do primeiro posto. Já o Notthingham Forest segue na lanterna do torneio (nove pontos).

No meio de semana, o Arsenal volta a campo, mas pela Liga Europa. Na quinta, o encontro é contra o Zurique, em Londres. Já pelo Campeonato Inglês, o desafio vai ser fora de casa, diante do Chelsea, no domingo. Um dia antes, o Notthingham recebe o Brentford como mandante.

O Arsenal começou a partida imprimindo um ritmo forte e logo abriu o marcador. Em jogada pela direita, Bukayo Saka fez um cruzamento à meia altura no primeiro pau. Gabriel Martinelli entrou em velocidade e, de cabeça, fez 1 a 0 aos cinco minutos.

A pressão seguiu forte e o placar esteve perto de ser ampliado. Em nova jogada iniciada por Bukayo Saka, Gabriel entrou em velocidade e chutou com perigo para o gol de Henderson. Os brasileiros continuaram como destaque. Aos oito minutos, Gabriel Martinelli achou espaço para finalizar, mas a defesa conseguiu fazer o corte.

Apesar de ter o domínio da partida, o Arsenal diminuiu a intensidade e o primeiro tempo terminou com a vantagem mínima no placar. Na volta do intervalo, porém, o Arsenal liquidou a partida em um curto espaço de tempo.

Aos quatro minutos, Reiss Nelson recebeu assistência de Gabriel Jesus e chutou para a defesa parcial do goleiro. No rebote, ele mesmo estufou a rede para fazer 2 a 0. Três minutos depois o time da casa voltou a sacudir a torcida. Gabriel Jesus trabalhou novamente como garçom e serviu novamente Reiss Nelson: 3 a 0.

Atônito, o Notthingham voltou a ser vazado aos 12 minutos. Thomas teve liberdade na entrada da área e acertou o ângulo de Henderson fazendo o quarto gol. O massacre teve sequência na parte final do segundo tempo. Aos 33 minutos, Jesus voltou a brilhar como coadjuvante. Ele fez o pivô para Ödegard ajeitar a bola e chutar no alto para fazer 5 a 0 e definir o resultado.