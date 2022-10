Alckmin chega para votar em São Paulo

30/10/2022 | 12:25



O ex-governador de São Paulo e candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), chegou para votar no Colégio Santo Américo, zona Sul da capital paulista. O ex-governador está acompanhado da esposa Lu Alckmin e do filho Geraldo Alckmin Filho e aguarda na fila para votação. Ele foi recebido por apoiadores aos gritos de Lula e por eleitor ao grito de "traidor".

Mais cedo, Alckmin acompanhou a votação de Lula em São Bernardo do Campo (SP). Depois da votação, Alckmin concederá uma coletiva de imprensa e deve permanecer em sua casa até o fim do dia, onde acompanhará a apuração de votos, e de lá se dirige para entrevista coletiva junto com Lula.