Segurança de Zambelli é liberado após fiança; armas foram apreendidas

30/10/2022 | 11:29



O segurança da deputada federal Carla Zambelli preso em flagrante no início desta madrugada foi liberado após o pagamento de fiança, informa a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

Ainda de acordo com o texto, as armas do segurança, identificado como um policial militar de 46 anos, e da deputada foram apreendidas para perícia.

"Foram solicitados exames periciais ao IC e IML. A Polícia Civil apura todas as circunstâncias dos fatos", diz a nota.

A SSP afirma que Zambelli possui porte de arma e apresentou documentação na 78º Departamento Policial, no bairro do Jardins, na capital paulista. "Com relação à resolução 23.669/2021, que nos artigos 154 e 154-A proíbe o transporte de arma de fogo a 100 metros da seção eleitoral nas 48 horas que antecedem o pleito, não havia nenhuma seção eleitoral próxima ao local", pontua.