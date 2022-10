Palavra do Leitor - 30 de outubro de 2022

Artur Rodrigues



30/10/2022 | 10:38



Chantagem

"Se tirar o nosso orçamento, a gente tira o deles.” Palavras do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Jose Vieira Nascimento, reeleito pela Bahia, referindo-se ao STF (Supremo Tribunal Federal). Quer dizer que se o STF julgar inconstitucional, já que para nós, eleitores, o tal orçamento secreto é imoral, vocês vão retaliar o orçamento do tribunal? Desenhando para o político Elmar: inconstitucional quer dizer em desacordo com a Lei Maior, a Constituição, e vocês vão desobedecê-la? Com a palavra os ministros do STF!

Tania Tavares - Capital

Futuro governador

Estamos a poucas horas de eleger um novo governador para o Estado de São Paulo. E, entre as primeiras medidas que o vencedor for tomar ao assumir, gostaria que estivesse a imediata revogação do contrato de concessão do Sistema Anchieta-Imigrantes, já que a concessionária Ecovias admitiu publicamente, em auto-denúncia ao Ministerio Publico, que durante anos praticou subornos a políticos e autoridades em troca de renovação e aditivos do contrato e sofreu apenas uma pena branda imposta pelo MPE (Ministério Público Estadual). Além de prestar um péssimo serviço de conservação e manutençao e cobrar a mais alta tarifa de pedágio da América Latina.

Moyses Cheid Junior - Capital

Compartilho

O genial músico e compositor Almir Sater, que depois de 16 anos está lançando um novo álbum solo, numa de suas canções, expressa sua grande preocupação com os rumos políticos que infelizmente vivemos no País. O título da música É angu com caroço, na qual desabafa com essa letra: “A coisa tá feia/o caldo tá grosso/o povo na rua/maior alvoroço/mas tenho a impressão que tem muito chão para gente correr/pra gente saber onde é afinal o fundo do poço”! Caro eleitor, sem intolerância, mas de forma democrática, vamos consagrar hoje nosso voto nas urnas com consciência e convicção que estamos ajudando a Nação.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Tarcísio em S.Bernardo

Passei a admirar Tarcísio de Freitas logo no primeiro mês de governo como ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Subiu na boleia de um caminhão, viajou do Mato Grosso ao Pará. Prometeu asfaltar a BR e terminou antes do prazo. Homem simples, humilde e extremamente competente.

Clalter Shigueaki Takara - do Facebook

Morte por marmita

Infelizmente foi trágica a morte do rapaz.

Irlei Souza - do Facebook