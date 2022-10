Moraes vota em São Paulo e vai acompanhar teste de integridade das urnas

30/10/2022 | 10:33



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, votou neste domingo, 30, em São Paulo antes de voar pra Brasília para acompanhar o desenrolar do segundo turno.

Moraes chegou por volta das 8h40 na seção eleitoral 118 do colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano, zona Oeste de São Paulo, onde vota há anos com a família. Ele aguardou por cerca de dez minutos na fila e saiu sem falar com a imprensa.

Assim como no primeiro turno, o presidente do TSE chegou acompanhado por dois carros da equipe que faz sua segurança. O ministro tem um esquema de escolta próprio desde que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Ele foi de casa até a zona eleitoral e saiu direto para acompanhar o teste de integridade da urna e o projeto-piloto da identificação com biometria no Centro Cultural São Paulo. Com uma agenda apertada, Moraes deve seguir em voo de carreira, às 10h30, para Brasília.

Nas redes sociais, o presidente do TSE desejou um domingo de eleição "com muita paz, segurança, consciência e esperança".