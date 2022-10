Sobram ataques, faltam compromissos

Samuel Hana



30/10/2022 | 10:32



A campanha dos dois candidatos a presidente da República dedicou a acusações recíprocas parte significativa do tempo da propaganda eleitoral gratuita veiculada no rádio e na televisão nesse segundo turno. De um lado e de outro sobram imputações sobre corrupção, petrolão, eletrolão, mensalão, rachadinhas, orçamento secreto e outros escândalos que há anos ocupam espaço na mídia. Outra boa parte do tempo foi reservada a esforços para mostrar a generosidade e compaixão dos candidatos com os menos favorecidos.

Ao longo da campanha, os candidatos ignoraram o interesse maior dos mais de 156 milhões de eleitores sobre o programa de governo. Os brasileiros, com todo o direito, querem saber o que será feito nos próximos quatro anos para melhorar a sua vida.

As raras propostas apresentadas mostram-se superficiais, genéricas, sem demonstração clara de viabilidade técnica e econômica, sem apontamento de seus custos e das fontes de recursos para sua implementação.

Qualquer cidadão que assistiu ao horário eleitoral gratuito ressente-se do compromisso dos candidatos sobre aumentar a capacidade do SUS (Sistema Único de Saúde) e sobre a atualização da remuneração dos serviços, hoje com tabela aviltada, comprometendo os equipamentos de saúde que compõem a rede.

É inconcebível que numa campanha presidencial a necessidade de se fazer uma reforma tributária tenha sido tratada tão superficialmente. Nada se falou em reduzir drasticamente tributos sobre o consumo, e se necessário, aumentar os tributos sobre a renda e o capital.

O que a população gostaria de ouvir dos candidatos é a priorização da geração de emprego, com melhor distribuição de renda caminhando junto, como bom indicador de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).

Infelizmente, nada disso foi tema da campanha, assim como quase nada se falou sobre propostas para cultura e esportes, embora ambos os candidatos tenham tido maior tempo de rádio e TV nesse segundo turno.

É de se lamentar ainda que esse silêncio se estenda também sobre a reforma política, necessária para reduzir o número absurdo de partidos, para acabar com a reeleição em cargos do Executivo e para reduzir drasticamente ou eliminar o Fundo Eleitoral.

Há muitos assuntos essenciais à Nação cujos compromissos os dois candidatos deveriam ter explicitado ao povo brasileiro em vez de perderem tempo com ataques mútuos que nada acrescentam à democracia.

Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas (1999-2002)