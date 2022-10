Cavani sofre lesão no tornozelo e causa apreensão com proximidade da Copa

30/10/2022 | 10:20



O atacante Edinson Cavani, que sofreu uma lesão no tornozelo na derrota do Valência para o Barcelona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, virou um para a seleção uruguaia. Faltando menos de um mês para o início da Copa do Catar, o jogador vai passar por um exame para avaliar a gravidade da contusão.

O atleta se machucou logo no início da partida e, na entrevista após o jogo, o técnico Gennaro Gattuso disse que a situação inspira cuidados. Temos que vê o que ele tem, porque o Cavani não estava bem", afirmou o comandante do Valência.

Em boa fase no time espanhol, o atacante marcou quatro vezes em sete partidas. Nesse recorte, porém, ele só conseguiu ficar em campo nos 90 minutos do duelo frente ao Mallorca.

A expectativa agora fica em torno da posição do clube. O artilheiro deve ser submetido a exames ainda neste domingo. Cavani faz parte da pré-lista de convocados do Uruguai para a Copa do Mundo de 2022. A última vez em que esteve em campo com a camisa de seu país foi no dia 11 de junho, no amistoso com o Paraná, em que marcou dois gols.

As contusões, por sinal, vem sendo um problema para o técnico Diego Alonso. Outro que inspira cuidados é o meia Arrascaeta que sofre com um problema no púbis. Ele já vinha sendo monitorado tanto pelo departamento médico do Flamengo como da seleção uruguaia.

Nas finais diante do Corinthians, pela Copa do Brasil, e frente ao Athletico-PR, na Libertadores, o jogador não conseguir ficar em campo até o final da partida. Em função desse problema, o camisa 14 da Gávea deve ser poupado das partidas que restam do Campeonato Brasileiro a fim de se resguardar para o Mundial do Catar.

O Uruguai está no Grupo H da competição e faz a sua estreia no dia 24 de novembro contra a Coreia do Sul. Na segunda rodada, o desafio é diante de Portugal, no dia 28. A última partida da fase de grupos acontece no dia 2 de dezembro contra Gana.