Exercício da democracia

Do Diário do Grande ABC



30/10/2022 | 10:10



O Brasil vive hoje um dia histórico, com a votação de segundo turno mais importante dos últimos anos. Entre 8h e 17h, 156.454.011 eleitores do País terão a chance de decidir se querem dar um segundo mandato ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ou se desejam garantir o terceiro mandato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Independentemente de quem vencer a eleição, o fato é que o segundo turno ficou marcado principalmente pelo excesso de provocações e acusações de ambos os lados, tanto em programas eleitorais como nos debates. Pouco se falou em propostas, sobre o que pretendem de fato fazer a partir de janeiro de 2023.

Em São Paulo, também não foi muito diferente. Os cerca de 2,1 milhões de eleitores do Grande ABC também irão escolher se será Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Fernando Haddad (PT) que irá comandar o Estado. Há muitas demandas da região que precisam ser atendidas pelo novo governador, como a continuidade das obras do BRT ABC, o avanço do projeto da Linha 20-Rosa do Metrô, que ligará o Grande ABC ao bairro da Lapa, além de parcerias importantes com os municípios na saúde, educação, assistência social e tantos outros setores. É isso que está em jogo.

As mais recentes pesquisas mostram que o cenário ainda está aberto tanto na corrida pelo Palácio do Planalto quanto pelo Palácio dos Bandeirantes. Ainda há voto a ser conquistado. E, quem ainda não se decidiu, deve pesar o que considera mais importante em termos de ações para os próximos presidente e governador. O que podem fazer para melhorar a vida do cidadão, atingido duramente pela crise da pandemia da Covid-19 e que começa a enxergar sinais de recuperação. Mas ainda há muito a ser feito para ajudar quem mais precisa e depende da mão do poder público.

E não é segredo para ninguém que o Brasil chega ao fim do segundo turno dividido. Essa talvez seja uma das principais missões de quem vencer a disputa, pelo bem do Brasil. A partir de amanhã, não há mais eleição. E os brasileiros precisam olhar para a frente.