Gabigol antecipa férias e vislumbra a dez do Fla: "Quero ver se o Zico autoriza"

30/10/2022 | 09:50



Herói do título ao marcar neste sábado, o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na decisão da Libertadores, Gabigol disse já estar de férias a partir de agora. E mais: para 2023, vê com bons olhos a possibilidade o número da sua camisa.

"Agora chegou o momento de descansar. Este ano foi muito difícil, desgastante e estamos muito cansados. Foi a temporada em que fiz mais jogos na minha carreira. Acho que o Flamengo está de parabéns pela conquista não só da Libertadores, mas também da Copa do Brasil", afirmou o atacante após o duelo diante dos paranaenses.

O atleta ainda brincou com o fato de descansar nestes jogos que restam do Campeonato Brasileiro "Já escalei o Mateusão para as partidas que faltam", brincou em entrevista à ESPN.

Além das glórias do título e de, mais uma vez ser o protagonista de uma conquista internacional para o clube, um outro assunto foi abordado junto ao atleta durante passagem na zona mista. Com a saída de Diego Ribas já definida ao fim deste ano, a camisa dez vai estar vaga. Sem papas na língua, o jogador disse estar pronto para a missão.

"A camisa dez do Flamengo não se nega. Quando vim para o clube houve uma conversa de eu vestir a camisa dez, mas o Diego seguiu com ela. Claro que eu aceito, mas primeiro vou conversar com o Zico e saber se ele me autoriza", falou o atleta que, com o gol, agora divide com Luizão o posto de maior brasileiro com gols marcados na Libertadores. Ambos balançaram as redes em 29 oportunidades.

Por fim, o assunto Mundial de clubes veio à tona. No vestiário, uma postagem mostrou jogadores entoando gritos de provocação ao Real Madrid, atual vencedor da Liga dos Campeões e favorito ao título. Gabigol falou do assunto, mas adotou cautela em seu discurso.

"Olha, primeiro vamos aproveitar as férias. E antes do Real Madrid, temos a semifinal. No ano passado tivemos dificuldades antes de encontrar o Liverpool na decisão. Então, vamos ter calma e curtir essa conquista."