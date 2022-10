Lula vota em São Bernardo e afirma: 'hoje é o dia mais importante da minha vida'

Thainá Laina com AE



30/10/2022 | 09:37



O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, votou por volta das 9h15 deste domingo (30), na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, em São Bernardo, seu berço político.



Apoiadores receberam o petista com aplausos e gritos de "ô lê, ô lê, ô lá, Lula, Lula". À frente da disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, mas com margem apertada nas pesquisas em relação ao adversário Jair Bolsonaro (PL), o petista chegou por volta de 9h12 e estava acompanhado do vice, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato a Governo do Estado, Fernando Haddad (PT), dos deputados federais Guilherme Boulos (Psol), André Janones (Avante-MG), Marina Silva (Rede Sustentabilidade) e da mulher e socióloga Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, entre outros políticos.



Durante coletiva de imprensa, logo após a votação, Lula afirmou que hoje é o dia mais importante da vida dele e que pretende restabelecer a harmonia na sociedade brasileira caso seja eleito. "As pessoas não têm que pensar política da mesma maneira, mas têm de respeitar as diferentes opiniões e viver democraticamente. Quero restabelecer a paz entre os amigos e familiares sem pedir que abram mão de duas convicções", ressaltou o candidato ao Palácio do Planalto.



A partir das 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel da capital paulista. Se sair vitorioso da disputa e tornar-se presidente eleito, participará, à noite, de ato na Avenida Paulista.