Em cumprimento à decisão, dados de crimes eleitorais não serão publicados pela PF

30/10/2022 | 09:33



A Polícia Federal informou neste domingo que não irá publicar dados sobre ações e operações deflagradas no combate a crimes eleitorais em cumprimento à decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, publicada na noite de sábado, 29.

"Dentre as suas atribuições legais e constitucionais, a Polícia Federal atua historicamente, em conjunto com as demais forças de segurança pública na prevenção e repressão a crimes eleitorais", afirma a PF em nota.

A PF acrescenta que desde 2018 acompanha o pleito a partir dos Centros Integrados de Comando e Controle a fim de coordenar e fornecer informações relacionadas aos procedimentos de Polícia Judiciária formalizados em sistemas oficiais da própria Instituição.

"Os dados das ações da Polícia Federal integravam boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública de duas em duas horas e eram repassados à imprensa por meio da Coordenação-Geral de Comunicação Social e pelas equipes de comunicação social regionais tão logo estivessem disponíveis para divulgação, tudo almejando cumprir com o princípio constitucional da transparência", completa.