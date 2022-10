Brasil decide quem vai ser o presidente

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



30/10/2022 | 08:22



Mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas hoje para as eleições nacionais. Segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a votação para presidente e governador, esta somente nos 12 Estados com necessidade de segundo turno, ocorre em 5.570 cidades do Brasil e em 181 localidades no Exterior.

No Grande ABC, são mais de 2 milhões de cidadãos aptos a participar do pleito, o que representa 1,38% de todo o eleitorado brasileiro. Os moradores das sete cidades escolherão o presidente e o governador do Estado de São Paulo. A cidade com maior quantidade de votantes é São Bernardo, com 639.960 moradores com título. Rio Grande da Serra, por sua vez, é o menor colégio entre as sete cidades, com 35.759 votantes.

De acordo com o TSE, 9,1 milhões de pessoas foram agregadas ao eleitorado brasileiro desde o último pleito presidencial, em 2018, o que representa um crescimento de 6%. A maior parcela dos brasileiros é formada por mulheres. com 82,3 milhões, ou 52,65% do total. Já os homens aptos a votar são 74.044.065. Proporcionalmente, houve leve queda na participação masculina no eleitorado, de 47,45% para 47,33%.

No primeiro turno, o índice de abstenções registrou pequeno aumento em relação a 2018 (20,3%). Segundo o TSE, 32.770.982 pessoas aptas a votar não compareceram às urnas, o que representa 20,95% do eleitorado nacional. No Grande ABC, este índice caiu. No dia 2 de outubro, 426.607 (19,83%) eleitores deixaram de ir às urnas nas sete cidades. Na última disputa nacional o número de ausências foi de 422.101, mas as abstenções daquele ano representaram 23,95% do eleitorado.

O TSE informou que os eleitores que se ausentaram no primeiro turno continuam aptos para votar no segundo.

CANDIDATOS

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a preferência do eleitor do País para a Presidência. Com 48,4% dos votos, o petista teve uma vantagem de aproximadamente 6 milhões de votos em relação a Bolsonaro (43,2%) no primeiro turno.

No Grande ABC, Lula venceu em cinco das sete cidades. O ex-presidente teve 768.432 votos na região, enquanto Bolsonaro terminou o primeiro turno com 647.619 sufrágios

No governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) disputam a preferência dos 34.667.793 eleitores paulistas. No primeiro turno, o ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro teve 42,32% dos votos, contra 35,70% do petista e ex-prefeito de São Paulo.

Tarcísio venceu apenas em uma das sete cidades (São Caetano). O candidato do Republicanos teve um total de 507.287 votos na região, enquanto o petista terminou o primeiro turno com 639.366.