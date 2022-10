Yuri Alberto contesta gol anulado em Goiânia: 'Nos tiraram uma vitória?

29/10/2022 | 22:11



O atacante Yuri Alberto está certo de que estava em condição legal quando balançou a rede do Goiás neste sábado, diferentemente da equipe de arbitragem, que decidiu anular o gol por impedimento após revisão do VAR. A decisão revoltou os corintianos, não à toa o árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi cercado por alguns deles ao final da partida, encerrada com o 0 a 0 no placar. Segundo Yuri, o time paulista saiu prejudicado do Estádio da Serrinha.

"Eu tenho sempre essa mania de partir atrás do zagueiro, depois do chute. Então, para mim estava muito claro, por isso que eu dominei e já finalizei rápido, por isso sai comemorando. Para mim é um gol claro. Isso é incrível. Nos tiraram uma vitória, três pontos importantes, mas agora vamos voltar, temos mais um jogo importante fora de casa", afirmou o atacante, que teria somado o nono gol pelo clube alvinegro se o lance tivesse sido validado.

A jogada em questão aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Yuri Alberto se projetou para área para receber a bola de Giovani, dominou lá dentro e bateu de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Tadeu. Após revisar o lance milimétrico para determinar as posições de Yuri e do defensor Reynaldo, que marcava o corintiano, a arbitragem anulou o gol.

O jogador de 21 também disse considerar justo que o Corinthians saísse de campo vitorioso pela postura que adotou, embora reconheça algumas dificuldades enfrentadas pelo time "A gente agrediu bastante. Infelizmente, o campo nos atrapalhou bastante, nos impediu de acelerar um pouco um jogo. Temos um jogo importante fora de casa, esses três pontos que nos tiraram aqui vão ser importantes para nós", concluiu.

O próximo compromisso do Corinthians será um reencontro com o Flamengo, seu algoz na final da Copa do Brasil. Os dois gigantes do futebol nacional se enfrentam no Maracanã, às 21h30 de quarta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão.