Pesquisa Ipec: Na BA, Jerônimo tem 51% e ACM Neto, 49% dos votos válidos

29/10/2022 | 21:15



Na véspera do segundo turno, Jerônimo Rodrigues (PT) tem 51% dos votos válidos contra 49% de ACM Neto (União Brasil) na Bahia. O resultado indica que os candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior, divulgada em 21 de outubro, o cenário era parecido: Jerônimo tinha 52% dos votos válidos, enquanto ACM Neto tinha 48%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

A pesquisa do Ipec analisou também mediu o cenário de intenções para votos totais. Jerônimo aparece com 48% das intenções de voto, enquanto ACM Neto tem 47%. Na pesquisa anterior, o petista tinha o mesmo percentual, contra 44% do ex-prefeito de Salvador.

Brancos e nulos somam 2%. Não sabem ou não souberam opinar, 3%.