Pesquisa Ipec: Em MS, Riedel tem 53% e Capitão Contar, 47% dos votos válidos

29/10/2022 | 21:14



Pesquisa Ipec divulgada neste sábado (29), mostra que o candidato do PSDB para o governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, tem 53% dos votos válidos no segundo turno. Já Capitão Contar (PRTB) tem 47%.

A totalização de votos válidos, que exclui da conta os em branco, nulos e indecisos, é o critério usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgar o resultado do pleito.

Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro, de 28 municípios sul-mato-grossenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o número MS-00102/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo nº BR-01839/2022.