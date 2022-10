Pesquisa Datafolha: No RJ, Bolsonaro tem 57% e Lula, 43%, dos votos válidos

29/10/2022 | 21:14



Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (29) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) acumula 57% dos votos válidos no segundo turno presidencial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 43%, no Estado do Rio de Janeiro. No levantamento anterior, da última quinta-feira (27), Bolsonaro registrava 56% ante 44% de Lula.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Em votos totais, o atual chefe do Executivo possui hoje no Rio 53%, e o do PT, 41%. Brancos e nulos somam 4%, e 3% não sabem.

Foram ouvidas 831 pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08297/2022.