Pesquisa Datafolha: 94% dos entrevistados têm certeza sobre voto para presidente

29/10/2022 | 21:14



Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 29, mostra que, na véspera do segundo turno, 94% dos eleitores estão decididos sobre em quem votar no domingo, 30. Outros 6% afirmam que podem mudar de opção.

Entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 95% estão convictos do voto. Já entre os que apoiam Bolsonaro a certeza é de 94%.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, entrevistou 8.308 mil pessoas, em 253 municípios, nos dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08297/2022.