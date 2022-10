Verstappen prevê briga dura com Russel e Hamilton no México: 'Será uma boa luta'

29/10/2022 | 20:40



Apesar do título antecipado no Mundial de Pilotos, Max Verstappen não tira o pé do acelerador. Neste sábado, fez a pole position no GP do México, após briga acirrada com os pilotos da Mercedes, George Russel e Lewis Hamilton, que vão largar em segundo e terceiro lugar,respectivamente. O holandês prevê nova disputa dura no domingo.

"Acho que se tivermos um bom ritmo de corrida, será uma boa luta pela vitória. Claro, vamos tentar ficar à frente (de Russell e Hamilton) na curva 1", explicou Verstappen, que comemorou mais uma pole na carreira. A Mercedes fez bons treinos livres e viu Hamilton liderar o Q1 e o Q2, mas o campeão antecipado foi incisivo no Q3, ao marcar o tempo de 1min17s755, e freou a empolgação da equipe alemã.

"Estou muito feliz, pois aqui, pelo menos para mim, é muito difícil acertar uma volta - é sempre uma aderência muito baixa. Existem algumas curvas que você precisa acertar perfeitamente para ganhar tempo, então definitivamente não é a mais fácil das sessões de qualificação - é o mesmo com o aquecimento dos pneus. Mas parece que no Q3 tivemos tudo sob controle.", detalhou.

Já o companheiro de Verstappen na Red Bull, Sérgio Pérez, revelou o sentimento de frustração por ter ficado apenas no quarto lugar do grid. Brigando pelo vice-campeonato, ele tenta ser o primeiro mexicano a vencer em casa.

"Foi uma grande pena. Tivemos um problema elétrico durante a qualificação, e com o DRS estávamos lutando e assim por diante. Era importante ter certeza de que tudo estava certo, mas eu estava praticamente cego na qualificação - não tinha tempo de volta de referência, não tinha informações sobre meu equilíbrio de freios ou tempos, então foi uma bagunça ", explicou Sérgio Pérez, que completou. "Ser P4 não é o fim do mundo, mas realmente acredito que poderíamos ter lutado pela pole position".