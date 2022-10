Fernandinho lamenta "adversidades", mas se diz orgulhoso após vice do Athletico

29/10/2022 | 20:19



Diferentemente de 2005, o Athletico ficou muito próximo de conquistar o título da Copa Libertadoras na atual temporada. O time paranaense esteve melhor em campo até perder o zagueiro Pedro Henrique, expulso. No entanto, não conseguiu evitar a derrota para o Flamengo por 1 a 0, no início da noite deste sábado, no Equador. Um dos líderes da equipe e presente no vice de 17 anos atrás, o volante Fernandinho lamentou o fato do time ter jogado boa parte do duelo com um jogador a menos.

"Não é fácil jogar com um a menos, está muito calor, campo não está nas melhores condições. A vida é assim. Falamos antes o jogo, estávamos preparados para adversidades. A expulsão foi uma delas", disse o volante.

Apesar do vice-campeonato, o Athletico saiu aplaudido do Equador. "Sentimento de muito orgulho. Acho que nosso time fez jus à partida final, demonstramos caráter. O jogo foi decidido no detalhe."

O detalhe realmente fez a diferença neste sábado. Antes de perder Pedro Henrique, Alex Santana desperdiçou a melhor oportunidade de gol do Athletico. Livre, ele dominou na área e, de voleio, mandou por cima do gol. Depois, acabou sendo castigo com o gol marcado por Gabigol, em um dos poucos lances de perigo da equipe carioca.

"Foi um jogo difícil, pegado desde início. O time deles não estava conseguindo encaixar o jogo deles no começo da partida. As duas equipes procuraram o gol, mas Flamengo foi mais feliz do que nós", falou à ESPN.

Por fim, Fernandinho falou sobre os próximos objetivos do Athletico na temporada. "Nossa equipe se comportou muito bem diante das circunstâncias, mas não fomos eficiente o suficiente. O que nos resta agora é nos preparar para o jogo do brasileiro, porque temos uma vaga na Libertadores para buscar", finalizou.

Hoje, o Athletico é o sexto colocado no Brasileirão, com 51 jogos. O próximo desafio é na quarta-feira, às 16h, na Arena da Baixada.