Inter de Milão faz 3 a 0 na Sampdoria e entra no G-4 do Campeonato Italiano

A Inter de Milão conquistou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar o Sampdoria por 3 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada. No entanto, a diferença para o líder Napoli ainda segue grande.

Com o resultado, o Inter de Milão chegou aos 24 pontos, na quarta posição, dentro da zona da Liga dos Campeões da Europa. No entanto, segue atrás de Napoli (32), Milan (26) e Lazio (24). O Sampdoria ficou na 18ª posição, com apenas seis pontos.

A Inter de Milão dominou o jogo do início ao fim. Stefan de Vrij recebeu dentro da área, após cobrança de escanteio, e desviou de cabeça para abrir o marcador. O segundo saiu aos 44. Barrela recebeu lindo lançamento e chutou certeiro para fazer mais um.

O panorama do segundo tempo foi o mesmo. A Inter não deu a menor chance para o Sampdoria e ainda continuou atacante. A tática deu resultado, tanto que fez o terceiro aos 28 minutos. Correa fez bela jogada e arriscou da entrada da área. O goleiro Emil Audero nada pôde fazer para impedir o gol.

Com a grande vantagem construída, a Inter se acomodou na partida e viu o Sampdoria criar suas primeiras oportunidades. Ignacio Pussetto por muito pouco não fez um golaço. Onana fez uma defesa espetacular para confirmar o 3 a 0.