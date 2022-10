Após se reaproximar de Tiago Ramos, mãe de Neymar Jr. termina namoro com muso fitness

29/10/2022 | 19:11



Acabou! De acordo com o Jornal Extra, Nadine Gonçalves, mãe do jogador brasileiro Neymar Jr., terminou o seu relacionamento com o muso fitness Rafa Talamask.

O casal se conheceu em um camarote da Sapucaí, em abril deste ano, durante os desfiles das escolas de samba. Ainda, segundo o veículo, a decisão de colocar um ponto final no relacionamento aconteceu após ela se reaproximar de Tiago Ramos, seu ex que foi expulso de A Fazenda.

Vale pontuar que assim que deixou o confinamento, Tiago foi atrás de Nadine. Já a mãe de Neymar, mantinha um relacionamento discreto com Rafa, que fez um desabafo nas redes sociais após o fim do relacionamento, mas evitou citar nomes:

Agradeço pelos atrasos, portas fechadas e imprevistos, pois eles te livram de lugares e pessoas que não faziam parte do seu propósito.

Confira agora um colírio com as fotos mais sensuais de Tiago Ramos, o ex-namorado da mãe de Neymar Jr.