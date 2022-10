Ex-presidente uruguaio Pepe Mujica participa de caminhada com Lula na Paulista

29/10/2022 | 17:35



O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica participou, ao lado do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da caminhada na Avenida Paulista, o último ato da campanha. O uruguaio estava no carro do petista e permaneceu sentado ao longo do percurso.

Mais cedo, Mujica participou, do palco, da coletiva concedida por Lula à imprensa. Em seguida, os dois foram para o encontro na Paulista. Ao chegarem no local, os apoiadores começaram a gritar o nome do ex-presidente uruguaio.

No carro de Lula também estavam o vice, Geraldo Alckmin (PSB), a esposa, Janja, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), a senadora Eliziane Gama (Cidadania-AM) e a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP).