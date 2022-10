Chefe de missão da OEA pede que resultados sejam aguardados com paciência

29/10/2022 | 17:17



O chefe da missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Brasil, Rubén Ramírez Lezcano, pediu no Twitter neste sábado, véspera do segundo turno das eleições que os resultados eleitorais sejam aguardados com paciência e reforçou a autoridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Confinando no espírito democrático que caracteriza a sociedade brasileira, faço um chamado a todos atores a aguardar com paciência os resultados que serão divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, única autoridade habilitada a fazê-lo. Com essa nova eleição se fortalece a democracia do Brasil", afirmou em vídeo publicado na sua conta oficial do Twitter.

Lezcano disse que esse segundo turno é uma "nova oportunidade" para que a cidadania expresse sua voz e decida sobre o futuro do Brasil. "Em um ambiente de tranquilidade crucial. Desejo que a jornada se envolva com êxito e estou seguro que a cidadania se fará ouvir de maneira clara através do voto", afirmou.

Também fez um pedido para que todos brasileiros votem amanhã. "Como fizeram no primeiro turno, demonstrem sua grande convicção democrática para participar dessa jornada histórica", disse.

No vídeo, Lezcano destacou que durante o período a entidade se reuniu com diversas autoridades eleitorais, representantes do governo, da sociedade civil e de diversas forças políticas. Segundo Lezcano, os observadores da OEA de 17 países, percorrerão Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Catarina e São Paulo. A missão observa também a votação nos Estados Unidos, França e Portugal. Após a votação, a entidade divulgará um informe preliminar sobre o pleito.