Em comemoração ao aniversário de casamento, Joaquim Lopes faz homenagem para Marcella Fogaça

29/10/2022 | 17:11



Deixou a web morrendo de amores! Joaquim Lopes, de 42 anos de idade, celebrou seu primeiro ano de casamento com Marcella Fogaça, com uma declaração para lá de romântica, em seu Instagram, na última sexta-feira, dia 28.

O ator, ainda postou uma foto belíssima dos dois, e olha, ele não poupou palavras para homenagear a amada, veja:

Um ano Cella. De casados! Te pedi com quatro meses de namoro, mas já poderia ter pedido no segundo dia. No primeiro não dava porque eu não sou impulsivo?Quando eu coloquei meu braço direito em volta da sua cintura eu sabia que não sairia mais dali. Passamos nesses últimos 4 anos TUDO. Meu Deus. Uma vida, quanta coisa, quantos desafios, quantos ajustes, quantas alegrias, quantos euforias, quantas calmarias. Se pegarmos só os últimos 2: uma pandemia, uma gravidez, duas pitucas e todos os miolos que foram brabos. Calma que já volto nelas. Mas antes eu quero que você saiba do tamanho do meu amor e da minha admiração por você. Pelo ser humano que você é, pela amiga, pela mulher, pela MÃE. Como você me inspira diariamente a ser um homem melhor. Em todos os sentidos! Obrigado tá? Vamos lá?. MANOOOOO, você me Deus (hahahaha fui escrever "deu" e corrigiu pra Deus)? mas é exatamente isso, você me deu Deus na forma das nossas duas Deusinhas. Nossas filhas Cella!!!! SÃO DUAS! Você acredita? Eu as vezes fico olhando e falo que alguma coisa eu devo ter feito certo pra merecer vocês. Os olhares, os abracinhos, os banhos, ahhhh não, ai jezuis, mamãe, papai, chão, o grupinho, o bafinhoooooo, a necessidade da gente, ver Moana e Frozen até vomitar?? a gente vive por elas, mas eu vivo por você também. Meu plano de vida é com você. Nessa aqui, dessa vez? É NOIS!!!!Te amo de verdade. Feliz primeiro aniversário de casamento minha mulher amada!

E é claro que Marcella se derreteu pelo marido nos comentários:

Meu amor, minha paixão, meu amigo, pai das minhas filhas, meu companheiro de vida, minha vida. Eu te amo!!! Apenas o começo do pra sempre.