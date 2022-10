?Não tem mais volta?, diz Lucas Souza sobre casamento com Jojo Todynho

29/10/2022 | 16:59



O militar Lucas Souza, até então marido da cantora Jojo Todynho, postou neste sábado, 29, sobre o fim do casamento de 10 meses. A separação acontece poucas semanas após os dois terem rapidamente se separado após briga na internet.

"Antes que comecem especular sobre os motivos do término, vou falar para vocês, eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela. Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível", explicou Lucas, evitando trazer as últimas brigas à tona.

Durante o vídeo, Lucas declara que preferiu sair como errado na ocasião pelo bem de Jojo, que tem uma carreira artística. No entanto, ele contou que estava se sentindo traído por ela. No desabafo, o militar fala que tentou alertar Jojo sobre o seu descontentamento, mas ela não teria se importado.

"Eu me expus e sai como errado pelo bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém, foi decorrente de uma situação que ela fez comigo que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. E eu já estava alertando ela varias vezes e ela nada. Então, tomei essa atitude, mas com uma dor no coração gigantesca", disse.

"Para os meus familiares e amigos, estou passando para dizer que estou bem, estou em um hotel, já aluguei um lugar para eu ficar temporariamente. Tive que tirar minhas coisas às pressas de casa, estou em um hotel temporariamente. Pretendo continuar no Rio por conta do trabalho, mas infelizmente, minha vida não é aqui. Está tudo bem", conclui.

Nas redes de Jojo Todynho...

A assessoria de imprensa de Jojo Todynho confirmou ao Estadão que o casal não está mais junto, no entanto, disse que a cantora não vai se pronunciar. No mesmo horário em que Lucas desabafava no Instagram, a cantora usou as redes sociais para compartilhar sobre seu dia no salão de bronzeamento e alguns vídeos comemorando o jogo de hoje do Flamengo.