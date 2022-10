Com Arboleda, mas sem sete, São Paulo mira Atlético-MG por vaga na Libertadores

29/10/2022 | 16:30



O São Paulo iniciou neste sábado a preparação para o duelo com o Atlético-MG, marcado para terça-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Arboleda enfim tenha seu retorno confirmado, após passar por um procedimento cirúrgico que o tirou quatro meses do gramado. Na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, ele foi cortado por causa do limite de estrangeiros.

Apesar de poder contar com Arboleda, o técnico Rogério Ceni não terá os zagueiros Miranda (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo) e Diego Costa (tendinite no joelho direito), o lateral-direito Igor Vinícius (pubalgia) e os atacantes Caio (cirurgia no joelho direito), Alisson (dores na coxa direita) e Nikão (desconforto na região do adutor esquerdo), além do volante Gabriel Neves (lesão no ligamento do joelho).

A novidade é o retorno de Pablo Maia, que cumpriu suspensão automática. A partida é tratada pelo São Paulo como uma final, já que poderá firmar o grupo na zona de Libertadores. O São Paulo é o oitavo colocado, com 50 pontos.

A tendência é que o São Paulo jogue com: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; João Moreira; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

O São Paulo vem de três jogos sem perder e aguarda uma definição do G-8 para tentar confirmar a vaga na próxima edição da Libertadores. Uma vitória, inclusive, fará que ultrapasse o Atlético-MG na tabela de classificação.