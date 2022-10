Alívio no bolso

Do Diário do Grande ABC



29/10/2022



A profusão de boas notícias na seara econômica não para. Os efeitos benéficos das finanças nacionais em ordem, fruto do trabalho desenvolvido pela equipe capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), já são sentidos pelo cidadão comum. Um exemplo? Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra como o brasileiro comum sente os reflexos do novo momento do País. Estudo divulgado pela CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de São Caetano mostra que 469.230 moradores do Grande ABC saíram da lista de inadimplência em dois meses. A queda é surpreendente, de 77,33% em relação às 606.781 pessoas da região que, em agosto, estavam com contas atrasadas em mais de 90 dias.

Não há nenhum brasileiro de boa-fé que deixe de sentir atualmente o impulso proporcionado pela volta do Brasil aos trilhos do desenvolvimento responsável. Na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que a taxa de desemprego voltou a recuar no País no trimestre encerrado em setembro, ficando em 8,7% – ante 8,9% em agosto. Um milhão de vagas foram geradas. É a sétima queda consecutiva, o que demonstra a solidez dos resultados entregues pelo ministro Paulo Guedes (Economia). Ao explicarem as razões do indicador, os técnicos do IBGE apontaram a retomada do nível de atividade econômica. Finalmente o bolo começa a ser distribuído aos comensais.

Há motivos de sobra para o otimismo da sociedade. Como todo economista sabe, o mercado de trabalho costuma sentir a mudança no ritmo das atividades comerciais e industriais com alguma defasagem de tempo, o que significa dizer que o Brasil seguirá colhendo, no futuro, os frutos da boa gestão de Guedes e Bolsonaro, independentemente do resultado que sairá das urnas amanhã, quando o atual presidente disputa a reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o metalúrgico que já ocupou o cargo por dois mandatos, entre 2003 e 2010. Os ventos são favoráveis. Depois de vários anos, o brasileiro já começa a sentir no bolso, em forma de alívio, que o País voltou a ter esperança no futuro