Borusssia Dortmund vence e mantém perseguição aos líderes no Campeonato Alemão

29/10/2022 | 15:55



No complemento dos jogos deste sábado, pelo Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund conseguiu uma importante vitória sobre o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 e segue próximo aos líderes da competição. Com 22 pontos, o time do técnico Edin Terzic está a três do Bayern de Munique (primeiro colocado) e logo atrás do Union Berlim que entra em campo neste domingo e pode assumir a ponta em caso de triunfo.

A derrota em casa mantém o Frankfurt com 20 pontos, mas ainda próximo ao pelotão de frente. Os dois times voltam a campo pelo Alemão no próximo final de semana. O Borussia recebe o Bochum no sábado. No mesmo dia, o Eintracht tenta a reabilitação no torneio diante do Augsburg.

No jogo, o Borussia largou na frente aos 21 minutos com com Julian Brandt, que chutou forte, sem chance para o goleiro. A resposta do time da casa veio cinco minutos depois e com bola na rede. Kamada faz o domínio e finaliza no canto para empatar a partida.

O gol da vitória veio somente no segundo tempo. Belingham recebeu a bola com liberdade e teve frieza para finalizar com precisão e colocar novamente o Borussia em vantagem.

Apoiado pelos seus torcedores, o Frankfurt foi para cima em busca do empate, mas o sistema defensivo do adversário foi eficiente e aguentou a pressão garantindo a vitória fora de casa.