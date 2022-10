Tarcísio realiza último ato de campanha em São Bernardo

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



29/10/2022 | 15:43



O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encerrou hoje a sua campanha em São Bernardo, no que foi a sua terceira visita ao município nas últimas três semanas.

Acompanhado do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL) e do prefeito do município Orlando Morando (PSDB), o ex-ministro da infraestrutura fez uma carreata pela Rua Marechal Deodoro, no centro, que terminou na praça da Igreja Matriz.

São Caetano também teve um ato em prol do candidato do Republicanos. Diversos apoiadores fizeram uma carreata pelas principais avenidas da cidade.

O Grande ABC se tornou um dos focos da campanha de Tarcísio. Em outras visitas, o candidato declarou que a conexão da região com o transporte metroviário será uma de suas prioridades e também cogitou dar uma das secretarias do governo do Estado a algum representante das sete cidades.

Na semana após o primeiro turno, uma frente suprapartidária com ao menos 12 legendas foi lançada em Santo André, sob as lideranças de Paulo Serra (PSDB) e Luiz Zacarias, prefeito e vice de Santo André, respectivamente. A iniciativa teve como objetivo impulsionar o nome de Tarcísio no Grande ABC, já que o candidato venceu Haddad em apenas uma das sete cidades.