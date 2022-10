Votação brasileira começa oficialmente às 16h na capital da Nova Zelândia

29/10/2022 | 15:38



A eleição brasileira terá início oficialmente às 16h deste sábado, horário de Brasília. Brasileiros que moram em Wellington, capital da Nova Zelândia, já poderão votar.

No Brasil, a eleição acontece das 8h às 17h. No exterior, o processo transcorre da mesma forma, mas seguindo o horário local. Em Wellington, portanto, as urnas devem ser encerradas à 1h.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que coordena a votação no exterior, na capital neozelandesa são 2.951 eleitores, distribuídos em 4 seções eleitorais.

Os resultados dos votos fora do País são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral e contabilizados apenas após o encerramento da votação no Brasil, às 17h de domingo.