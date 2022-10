Namorada do filho de Faustão compartilha cliques de viagem; veja!

29/10/2022 | 15:11



Dia de Juma e Jove! No final da noite de sexta-feira, dia 28, a namorada do filho de Faustão, Schynaider Moura, compartilhou alguns cliques em suas redes sociais. Isso porque Schynaider e João Guilherme Silva estão curtindo alguns dias no Pantanal. No primeiro post, a modelo usou a legenda para refletir sobre a natureza.

Você sabia que estar perto da natureza, sons dos animais e ao respirar ar fresco, os níveis de serotonina são regulados e contribui para melhorar o humor e promover sensações de alegria e bem-estar? Quanto mais inseridos nesse universo, mais conseguimos ampliar nossas ondas cerebrais, criando um efeito tranquilizante imediato! Que mágico esse lugar! Que delícia viver isso tudo com você.

Já no segundo, Schynaider aproveitou para mostrar um pouco mais do que a dupla fez. A modelo e o filho do apresentador andaram de cavalo e viram alguns pássaros.

É muita foto! Com toda essa beleza e biodiversidade do Pantanal, não consigo para de tirar fotos e viver essa viagem sem dividir aqui com vocês! Estão gostando? Que experiência incrível! E está aqui, no nosso Brasil!

Fofos!