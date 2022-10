Núbia Oliiver abre o jogo e fala sobre assédio na banheira do Gugu: Eu aproveitava

29/10/2022 | 15:11



Falou mesmo! Núbia Oliiver, deu detalhes para lá de picantes sobre sua vida durante a participação no podcast Zebra Cast, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 27.

A modelo esclareceu uma polêmica antiga, sobre suas participações no programa de enorme sucesso dos anos 90, a Banheira do Gugu, ela foi questionada se acontecia assedio por parte de outros participantes, já que na dinâmica, todos ficavam em uma banheira com roupas de banho:

- Me perguntaram isso hoje, por estar de biquíni, aquela coisa toda, se a gente tinha muito assédio. Engraçado que foi um programa de televisão- ao contrário do que todo mundo pensa- foi um dos programas que eu mais fui respeitada, acho que eu sim, eu assediava bastante. De vez em quando, a gente via aquelas bundinhas redondinhas, bonitinhas e não tinha como não aproveitar. Eu dava umas passadas de mão, eu aproveitava.

E aproveitando que Núbia estava sem papas na língua, ela falou sobre um episódio bem intimo que teve ao lado de dois outros famosos. Ela teve um affair com o jogador Edmundo e na época eles fizeram sexo a três com o ator Eri Johnson. Ela desabafou que quando ela revelou sobre o caso o jogador não gostou nada!

- Depois que dei uma declaração desse caso, que saiu na capa de uma revista, Edmundo nunca mais falou comigo, nunca mais.

Sem tabus, a modelo ainda falou sobre como era fazer sexo com jogadores de futebol, e ela mandou a real:

- Sair com jogador é bom, muito bom, só que dá uma canseira. Você tem que ter um fôlego maravilhoso, porque o negócio pega pra capar. Imagina a vitalidade que eles têm em campo em apenas quatro paredes!