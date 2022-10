Any Gabrielly faz post romântico e assume relacionamento com Andrew Neaves

29/10/2022 | 15:11



O amor está no ar! Any Gabrielly fez um post para lá de romântico em seu perfil no Instagram para confirmar que está namorando com o ator Andrew Neaves!

Os pombinhos aparecem curtindo vários momentos especiais juntos, e, para completar, A cantora ainda escreveu uma legenda super fofa para o amado:

Então, acontece que eu tenho um namorado (eu te amo)

E os dois já estão se relacionando há um tempinho, viu? Segundo a revista Glamour, ela abriu o coração em uma entrevista ao Poccast e disse que estava em um relacionado há seis meses. Felicidades para o casal!