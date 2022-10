Ed Carlos sofre lesão no ombro e pode perder o resto da temporada no Santos

29/10/2022 | 14:51



O treino deste sábado custou uma peça importante ao time do Santos. Ed Carlos sofreu um trauma no ombro esquerdo e pode não atuar mais na temporada, assim como Soteldo. A certeza é que não estará em campo na próxima quarta-feira, às 19h, frente ao Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro.

Ed Carlos passará por uma nova bateria de exames nesta segunda-feira para saber a real gravidade da lesão, que tira do jogador uma boa sequência na equipe de Orlando Ribeiro. Ele já defendeu a camisa alvinegra em seis partidas.

O jogador só é mais um problema de Orlando Ribeiro para a partida em Goiânia. O treinador não terá o volante Rodrigo Fernández, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, Camacho e Luan deverão iniciar a partida.

A expectativa é que o Santos entre em campo com:João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Luan (Vinicius Zanocelo); Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Por outro lado, Maicon e Luiz Felipe estão perto de voltar. O primeiro está na fase final do tratamento de uma lesão na coxa, enquanto seu companheiro de equipe está se recuperando de um edema muscular na posterior da coxa.

O treinador vai para sua nona partida no comando do Santos e ainda não repetiu a equipe. Neste período, foram três vitórias e cinco derrotas e muitas mexidas.

O Santos ocupa a 12ª colocando do Brasileirão e, neste momento, briga por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-americana. O time paulista vem de duas derrotas consecutivas, sendo a última para o Flamengo, no Maracanã, por 3 a 2.