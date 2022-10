Discussão sobre MEI vira destaque nas redes sociais após debate na Globo

29/10/2022 | 14:34



O debate presidencial da Rede Globo, exibido na noite de sexta-feira, 28, continua movimentando as redes sociais. No encontro entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a discussão travada entre os dois candidatos sobre o MEI (microempreendedor individual) ganhou destaque no Twitter, onde já se tornou um dos assuntos mais comentados do País.

Na noite de ontem, o tema surgiu quando Bolsonaro perguntou a Lula quais são as propostas do ex-presidente para criação de empregos. O petista fez duras críticas aos números apresentados na gestão atual, acusando o governo federal de ter "mudado o que é considerado emprego", ao incluir os microempreendedores individuais, que trabalham por conta própria, na conta.

"Consideram MEI e trabalho informal como emprego. Na minha época, o emprego era de carteira assinada, CLT. Quero saber quais são os números de emprego com carteira registrada (na gestão de Bolsonaro)", afirmou Lula.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro criticaram a fala do petista, afirmando que Lula não valorizava os trabalhadores autônomos. Após o debate, o atual presidente disse em seu Twitter que, ao contrário do ex-presidente, ele "tem orgulho dos MEIs".

"Não são menos trabalhadores porque resolveram abrir seu próprio negócio. Pelo contrário, além de ralarem muito, também geram centenas de milhares de empregos", afirmou Bolsonaro, no Twitter.

Os apoiadores de Lula, no entanto, também se mobilizaram ao redor do tema. A estratégia petista nas redes foi relembrar o eleitor que foi o ex-presidente, em 2006, que foi ele quem criou o modelo empresarial individual.

"Quem criou o MEI? É só pesquisar. MEI é criação do Lula para desburocratizar e incentivar o empreendedorismo", afirmou Lula em seu perfil no Twitter.