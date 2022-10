Confira 12 animações para assistir no streaming neste Halloween

29/10/2022 | 14:16



O mês de outubro está acabando, mas o Halloween, ou Dia das Bruxas, como a data é mais conhecida no Brasil, acontece na segunda, 31. Além de festas, pedir doces e se fantasiar, é possível assistir a algumas produções assustadoras, e outras nem tanto, como algumas animações envolvendo monstros, vampiros, fantasmas, e até um gato falante. Confira algumas dicas de animações sobre o tema para assistir no streaming.

Hotel Transilvânia - Netflix - HBO Max - Amazon Prime Vídeo - Paramount+ - Apple TV+

A franquia Hotel Transilvânia é composta por quatro filmes, Hotel Transilvânia, Hotel Transilvânia 2, Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas e Hotel Transilvânia: Transformonstrão. No primeiro, a história se passa em um resort onde monstros podem descansar longe dos humanos. O dono do hotel é o Conde Drácula, que decide comemorar o 118.º aniversário de sua filha, Mavis, com uma grande festa. No entanto, as coisas acabam saindo do controle quando um humano, Johnny, descobre sem querer o hotel, e o melhor de tudo é que ele e a Mavis vão se apaixonar. Prepare-se para dar muita risada.

Coraline - Apple TV+

A história gira em torno de Coraline Jones, uma garota com espírito aventureiro que se muda com os pais para o Palácio Cor-de-Rosa, uma casa cheia de mistérios. Enquanto explorava a casa, Coraline achou uma portinha secreta, e ao atravessá-la encontrou a mesma casa, mas algumas coisas eram diferentes: tudo era mais bonito, seus pais davam mais atenção para ela, e tinha até um gato que sabe falar! O único detalhe é que todos naquele lado da casa tem botões no lugar dos olhos, e para Coraline continuar lá ela terá que deixar costurar botões em seus olhos também. O que será que ela vai fazer?

ParaNorman - Apple TV+

Norman Babcok é um jovem que consegue falar com os mortos, ele vê espíritos o tempo inteiro, e até prefere a companhia deles, já que não tem muitos amigos porque todos o acham estranho por seu dom. Tudo ia bem, até o seu tio Prenderghast aparecer e dizer que a maldição de uma bruxa centenária está prestes a se realizar e só ele pode detê-la. Agora, Norman, e seu mais novo amigo, Neil, vão enfrentar mortos-vivos e uma multidão de moradores furiosos. Prepare-se para cenas engraçadas e muito suspense.

Frankenweenie - Disney+

Victor gosta muito de produzir filmes amadores de terror, na maioria das vezes estrelados por seu cachorro, Sparky, mas infelizmente o animal acaba sendo atropelado e morre. Inconformado, Victor tenta buscar alternativas para trazer seu melhor amigo de volta à vida. Até que descobre em uma aula de ciências na escola que é possível estimular movimentos através da eletricidade e decide criar uma máquina para reviver Sparky. Ele consegue, mas percebe que seu cachorro não é mais como antes.

A Noiva-Cadáver - HBO Max - Amazon Prime Vídeo - Apple TV+

Victor Van Dor e Victoria Everglot vão se unir em um casamento arranjado por suas famílias. Ambos não estão felizes com essa situação. Querendo espairecer, Victor decide ir à floresta para ensaiar seus votos e diz: "Com essa aliança eu peço a você que seja minha". Em seguida, coloca a aliança em um galho, e descobre que na verdade, o galho era a mão de Emily, uma noiva cadáver que acaba se apaixonando por ele. Victor acaba indo para o mundo dos mortos contra sua vontade, e agora terá que encontrar um jeito para fazer Emily entender que tudo não passou de um engano.

O Estranho Mundo de Jack - Disney+

Já imaginou um filme onde sequestram o papai noel? Bom, isso é o que acontece em O Estranho Mundo de Jack. Jack Skellington, o Rei das Abóboras, está cansado de fazer o Dia das Bruxas todos os anos. Ele acaba ultrapassando os limites de sua cidade, e atravessa o portal do Natal. Jack conhece o espírito natalino e se apaixona por tudo o que vê da comemoração, ele volta para a sua cidade e decide convencer os moradores a sequestrar o papai noel para terem um natal igual ao que viu.

Meu Amigo Vampiro - Amazon Prime Vídeo

O vampiro Rudolph está comemorando seu aniversário quando, entediado, decide ir até o mundo dos humanos em busca de aventuras. Por lá, conhece Tony, um menino fascinado por lendas de vampiros. Uma amizade improvável vai surgir, mas Rudolph terá que se proteger de um caçador de vampiros atrás de sua família.

Scooby-Doo! Halloween - Amazon Prime - Apple+

Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Velma e Daphne se juntam aos seus amigos, Bill Nye, o Cientista, e Elvira, a Rainha das Trevas, para solucionar mais um mistério, e agora salvar a Baía Cristal de monstros assustadores, no primeiro filme de mistério da turma de Dia das Bruxas.

O Halloween de Pooh e o Efalante - Google Play Filmes e TV

Certamente um dos filmes mais fofos da lista. Guru e Bolota estão super animados para pedir doces no Dia das Bruxas, mas acabam ficando com medo depois que Tigrão diz para tomarem cuidado com o Goblum, uma criatura que transforma em abóbora aqueles que cruzam o seu caminho. No entanto, se eles conseguirem capturá-lo antes, terão direito a fazer um pedido. Pooh acaba comendo todos os doces, então Guru e Bolota decidem ir atrás de Goblum para pedir mais doces, mas as coisas podem não sair como o planejado.

9 - A Salvação - HBO Max

Nos últimos dias da humanidade, um cientista faz um experimento com nove criações e consegue dar a "chama da vida" para cada uma delas. Após esse experimento, um boneco chamado 9 ganha vida e encontra um mundo pós-apocalíptico em que os humanos não existem mais. Os únicos com vida são os bonecos, que precisam se esconder porque são caçados por máquinas. Entretanto, isso vai mudar porque o boneco 9 não acha que se esconder seja certo, e tenta convencer os outros a lutarem contra as máquinas.

Os Boxtrolls - Apple TV+

Ovo é um menino que teve uma infância diferente: foi criado pelos "Boxtrolls", criaturas peculiares que vivem no esgoto. Apesar de terem a aparência diferente de tudo o que os humanos estão acostumados, os Boxtrolls são muito amáveis e só saem do esgoto à noite porque têm medo de serem capturados por Archibald Snatcher, um vilão que pretende exterminá-los. Ovo não deixará isso acontecer, por isso decide sair do esgoto para tentar salvar sua família e amigos.

Gravity Falls: Um Verão de Mistérios - Disney+

Dipper e Mabel são irmãos gêmeos e viajam até Gravity Falls para passar as férias com o tio-avô Stan. Eles até tentam se divertir tranquilamente na cidade estranha e misteriosa, mas acabam se metendo em muita confusão. Todos os episódios são ideais para assistir no Dia das Bruxas, em especial, o 12.º episódio da 1.ª temporada, Summerween, onde os personagens saem em busca de doces no Halloween, mas acabam irritando um monstro terrível e agora terão que lutar contra o tempo para conseguir se livrar dele.