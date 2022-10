Após revés na Liga dos Campeões, Atlético de Madrid cai para o Cádiz no Espanhol

29/10/2022 | 13:53



O Atlético de Madrid concluiu uma semana para ser esquecida. Após ser eliminado na Liga dos Campeões da Europa com uma rodada de antecedência, o time de Diego Simeone voltou a decepcionar ao perder por 3 a 2 para o Cádiz neste sábado pelo Campeonato Espanhol.

Com a derrota, o Atlético de Madrid deu mais uma oportunidade para Real Madrid disparar na competição. O time de Simeone ficou com 23 pontos. O Cádiz, por outro lado, subiu para a 18ª posição, com dez.

O dia do Atlético de Madrid foi desastroso. Sem se recuperar da eliminação na Liga dos Campeões, a equipe foi mais uma vez apática e mostrou total falta de atenção, tanto que levou o primeiro gol logo no minuto inicial. Theo Bongonda recebeu de Alfonso Espino e chutou da entrada da área para inaugurar o marcador.

Com os brasileiros Felipe e Matheus Cunha na reserva, o Atlético de Madrid esteve desorganizado e poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda mais desfavorável. Isso só não ocorreu, pois Oblak fez um milagre no arremate de Rubén Sobrino.

O panorama do segundo tempo foi igual. O Atlético parecia não conseguir se encontrar em campo e tomou o segundo gol aos 36 minutos do segundo tempo. Alex Fernandez recebeu dentro da pequena área e soltou o pé. A bola bateu no travessão antes de parar no fundo das redes.

Precisou estar perdendo por 2 a 0 para que o Atlético reagisse. Aos 40 minutos, Luis Hernandez bobeou e acabou marcando contra. O gol animou o Atlético, que empatou com João Félix, aos 44, em um chutaço indefensável para o goleiro. Tudo parecia que a pressão em cima da equipe seria amenizada.

Mas o bom momento não durou para sempre. Aos 54 minutos, o Cádiz fez o gol da vitória de forma até surpreendente. Rubén Sobrino, meio de coxa, meio de barriga, recebeu na cara de Oblak e desviou para confirmar o triunfo dos donos da casa, além de jogar ainda mais pressão no adversário.

Mais cedo, o Almería entrou em campo e derrotou o Celta Vigo, no Juegos Mediterrâneos, por 3 a 1. Com isso alcançou os 13 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. O Celta ficou com 11.