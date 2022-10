Smartphone XIAOMI Redmi Note 11 Pro+ 5G por apenas R$ 1601,28

Da Redação

Do 33Giga



29/10/2022 | 13:55



De 1º a 11 de novembro, o AliExpress está oferecendo o Xiaomi Redmi Note 11 Pro+5G por R$ 1.601,28 (6+128 GB), comparado ao preço normal de R$ 2.261,24.

A Xiaomi não precisa de introdução, e os smartphones Redmi Note da Xiaomi geralmente são bem-sucedidos, pois ficam na faixa de preço intermediária com especificações muito interessantes. Após o sucesso do Redmi Note 10, espera-se que o novo modelo continue seu sucesso.

Além da câmera de 108MP, o Redmi Note 11 Pro possui uma tela espetacular com um design muito semelhante ao vidro na parte traseira e carrega muito rápido para um telefone de baixo custo com carga de 120W.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: Design e apresentação

O Redmi Note 11 Pro+5G mistura vidro e plástico, adiciona acabamento fosco e mais materiais premium, o que o torna menos estiloso que o Note 10 Pro, trocando a traseira curva por uma área plana. Uma das vantagens da parte traseira é que ela não captura impressões digitais que deixam o smartphone “sujo”. Ele também possui uma capa de silicone e um protetor de tela que foi instalado na frente do smartphone e é certificado IP53 para resistência à água para lidar com respingos do dia a dia.

Traga de volta o fone de ouvido de 3,5 mm

O Xiaomi Redmi Note 11 Pro+5G é uma boa escolha para os amantes de fones de ouvido com fio, e também possui um sensor infravermelho que pode controlar uma TV ou sistema de som. Use o aplicativo Xiaomi Remote Control pré-instalado.

A porta USB-C do telefone fica ao lado dos slots duplos do cartão SIM na parte inferior, junto com o botão de volume e o botão liga / desliga, o último dos quais possui um sensor de impressão digital integrado.

Tela AMOLED perfurada e frequência suave de 120Hz

Este monitor tem um ótimo custo-benefício. A tela de 6,67 polegadas, resolução Full HD e cores vibrantes fazem do Redmi Note 11 Pro+ 5G o celular perfeito para assistir multimídia, por isso é especialmente indicado para quem precisa de um media player móvel.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: especificações da câmera

O Note 11 Pro 5G duplica o sensor de 108MP do Note 10 Pro, combinado com uma lente f/1.9 que tira fotos de 12MP por padrão. A desvantagem é que o Note 10 Pro lançado no ano passado suporta 4K, mas o Note 11 Pro grava em 1080p.

A câmera ultra grande angular de 8MP é alimentada pelo excelente sensor Sony IMX 355 e possui uma lente f/2.2 com um campo de visão de 118°, enquanto a câmera macro de 2MP usa um pequeno sensor GalaxyCore GC02M1 (1/5 pol. ). As selfies são capturadas em um pequeno sensor OmniVision de 16 MP e 1/3,06 polegadas emparelhado com uma lente f/2,4 polegadas.

Os modos de disparo vão além dos modos padrão Foto, Retrato, Vídeo, Noite e Pro, incluindo os modos 108MP, Vídeo Curto, Panorama, Documento, Câmera Lenta, Lapso de Tempo, Exposição Longa e Vídeo Duplo.

Redmi Note 11 Pro 5G: desempenho da câmera

O telefone continua a tirar ótimas fotos, cheias de detalhes, e também captura uma faixa dinâmica respeitável.

Mesmo que você queira apenas fotografar no modo automático, o Redmi Note 11 Pro pode tirar ótimas fotos ao ar livre. Os retratos são realistas com recursos mais legais e os detalhes são justos.

Considerando que estamos falando de um smartphone com preço em torno de R$ 1600, com pouca luz o smartphone funciona muito bem com excelente gerenciamento de ruído.

Redmi Note 11 Pro 5G: especificações adicionais

Com o Snapdragon 695 5G, o Redmi Note 11 Pro não é o telefone mais poderoso, mas funciona como esperado, e com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e um slot para cartão de memória, as especificações ainda são muito interessantes.

A taxa de atualização de 120Hz da tela ajuda o telefone a parecer rápido, com lentidão apenas ocasional.

