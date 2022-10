Smartphone POCO M5 com Helio G99 por apenas R$ 828,44 e frete grátis com cupom de desconto (-36%)

Da Redação

O AliExpress está oferecendo frete grátis na versão global do smartphone POCO M5 por R$ 828,44. Esta oferta está fora do preço normal de R$ 1,294.50 e é uma das melhores ofertas que acompanhamos para este smartphone.

O POCO M5 possui uma tela LCD IPS de 6,58 polegadas com entalhe em gota, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90Hz. A tela é protegida por Gorilla Glass 3. O dispositivo suporta a certificação Widevine L1 para streaming de conteúdo HD em plataformas OTT. O smartphone possui um scanner de impressão digital montado na lateral embutido no botão liga / desliga. O POCO M5 também empresta o mesmo design do painel traseiro do M4 Pro 5G.

Na frente óptica, o POCO M5 possui um sensor primário de 50MP emparelhado com lentes macro de 2MP de profundidade e 2MP. Ele tem uma câmera selfie frontal de 8MP.

Sob o capô, o POCO M5 é alimentado por um chipset Helio G99 emparelhado com até 6 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento com suporte para um slot para cartão microSD. O telefone é apoiado por uma bateria de 5.000mAh com suporte para carregamento rápido de 18W.

Preço e ofertas POCO M5

O POCO M5 vem em três configurações. A configuração 4GB + 64GB custa R$ 828,44, a configuração 4GB +128GB custa R$884,04, enquanto a configuração 6GB + 128GB custa R$ 967,44. Os dispositivos podem ser adquiridos via AliExpress e estarão disponíveis em três opções de cores: POCO Yellow, Power Black e Icy Blue.

Geralmente no varejo por R$1,294.5 você agora pode comprar o smartphone do POCO M5 a um preço com grande desconto de R$828,44 apenas na Loja Autorizada Aliexpress XIAOMI

Observe que esta oferta termina em 12 de novembro de 2022. Portanto, faça seu pedido antes que a oferta expire.

