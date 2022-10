Temer responde a Lula: "Foi um golpe de sorte"

29/10/2022 | 13:40



Chamado de "golpista" pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no debate de ontem na Rede Globo, o ex-presidente Michel Temer (MDB) respondeu neste sábado com uma ironia.

"Na verdade o que aconteceu no Brasil foi um golpe de sorte, pois recuperamos o País da maior recessão da sua história", afirmou o emedebista ao Estadão/Broadcast.

O ex-presidente vai publicar uma mensagem nas redes sociais para rebater o petista.

Lula e Temer chegaram a ensaiar uma aproximação no 1º turno por meio de interlocutores, mas as declarações duras do petista explodiram pontes.

Após apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) no 1º turno, Temer chegou a conversar com Jair Bolsonaro (PL), mas preferiu se manter neutro.