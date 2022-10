Lula convoca coletiva de imprensa para as 15 horas e fará ato final em SP às 16h

29/10/2022 | 12:27



Em deslocamento do Rio de Janeiro para São Paulo após participar do último debate das eleições, promovido ontem pela Rede Globo, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou há pouco uma coletiva de imprensa para as 15 horas deste sábado. Em seguida, por volta das 16h, o ex-presidente sairá em carro aberto pela Avenida Paulista para marcar, nesta véspera da ida às urnas, seu último ato de campanha.

Ao longo do trajeto, Lula estará acompanhado pela esposa, a socióloga Janja; pelo seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e pelo candidato petista ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). A expectativa é que, após o encontro com apoiadores, o ex-presidente vá para casa e só saia para votar, amanhã, por volta das 8h, em São Bernardo do Campo, seu berço político.

A ideia do PT é fazer um grande evento com uma espécie de "cortejo programático", em clima de desfile. A primeira "ala" será dos motoboys. Em seguida, virão militantes com camisetas para simbolizar desafios; a saúde será representada pelo azul claro; e o meio ambiente vai "vestir" o verde.

Pela lei eleitoral, Lula, Alckmin e Haddad não estão autorizados a discursar em carro de som. O prazo para atividades em tom de comício venceu na madrugada de sexta-feira.