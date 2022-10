Lucas Souza anuncia fim de casamento com Jojo Todynho: -Decidimos colocar um ponto final

29/10/2022 | 12:10



O amor está acabando! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, diversos casais famosos estão se separando, e a lista só aumenta. Neste sábado, dia 29, Lucas Souza anunciou o fim do seu casamento com Jojo Todynho. Vale lembrar que a cantora e o militar quase se separaram uma primeira vez após uma briga.

- Eu estou passando aqui para dar uma notícia para vocês. Já saiu em alguns sites de fofoca, mas como eu não tenho assessoria de imprensa, eu vim aqui falar para vocês. Eu e a Jojo não estamos mais juntos. Decidimos colocar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. Nossa relação foi uma relação boa até determinado momento.

Através dos Stories, Lucas abriu o jogo e deu uma simples explicação sobre o motivo da separação. Segundo ele, Jojo fez algo que ele não gostou - e se sentiu traído. O militar ainda revelou que, ao se pronunciar na primeira separação, tentou não prejudicar a carreira da ex-esposa.

- Antes que o pessoal comece a especular sobre os motivos do término, eu vou falar que eu jamais anunciaria o término sem falar com ela, eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível. Eu me expus, sai como errado pelo bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém foi decorrente de uma situação que ela fez comigo e eu me senti traído.

Por fim, Lucas Souza pediu respeito aos seguidores. Ele ainda contou que quem terminou o relacionamento desta vez foi a cantora.

- Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Então nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. Eu já vinha alertando a Jojo várias vezes e ela nada. Então eu resolvi tomar essa atitude, mas foi com uma dor no coração gigantesca. Só vou pedir uma coisa para vocês: muito respeito. Dessa vez foi ela que terminou. A gente não estava se acertando mais desde a primeira separação.

Eita!