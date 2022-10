Felipe Andreoli revela que o filho Rocco passou por cirurgia: No dia anterior ao procedimento não consegui dormir

29/10/2022 | 10:10



Felipe Andreoli usou as redes sociais para desabafar e refletir sobre a força de pais e mães após o seu filho Rocco, de apenas cinco anos de idade, passar por uma cirurgia.

Com um clique sorridente do herdeiro, o jornalista contou que o menino retirou as amígdalas.

Ontem o Rocco, meu filho de 5 anos, fez um procedimento pra retirar as amígdalas. Uma operação, né? Com anestesia geral e tudo. É uma cirurgia, teoricamente, simples, iniciou.

Andreoli contou que ficou tenso e só conseguiu se acalmar quando viu o filho sorrindo:

Durante a semana fiquei tranquilo, mas no dia anterior ao procedimento já não consegui dormir. E só fui relaxar quando ele acordou no quarto, sorridente, querendo jogar videogame.

E, continuou:

Veio a reflexão óbvia de ser que ser pai/mãe não é fácil e de que é muito difícil controlar a tensão, a emoção. Veio também o pensamento e admiração por todos os pais e mães que passam por situações muito mais difíceis e desafiadores. Sejam elas médicas ou muitas vezes econômicas e sociais. Minha admiração total por esses heróis sem capa. Esses pais e mães que seguram as pontas, aguentam firme, com um sorriso no rosto mas com a aflição no coração e no pensamento.

No final, ele se solidarizou com as mães e pais que estão passando por um momento difícil:

Ser pai/mãe é lindo, desafiador e faz a gente se esforçar cada dia pra ser melhor. Pela gente e pelos nossos filhos. Um grande abraço nas mamães e nos papais que estão passando por algum tipo de provação, de aflição, nesse momento. Vai passar.