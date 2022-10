Audiência de guarda civil será em dezembro

Heitor Mazzoco

29/10/2022 | 09:48



O juiz da Vara do Júri de São Bernardo, Fernando Martinho de Barros Penteado, marcou para o dia 1º de dezembro deste ano, às 14h, audiência de instrução e julgamento do caso do GCM (Guarda Civil Metropolitano) Marcelo Antonio de Oliveira Junior, que responde por homicídio e fraude processual pela morte do estudante Lucas Costa Souza, baleado depois de sair de uma faculdade em São Bernardo, no dia 27 de setembro último.

No despacho desta quinta-feira (27), o magistrado pediu ainda manifestação do Ministério Público sobre pedido da defesa do GCM para revogar a prisão preventiva. Ainda no documento, o juiz deferiu pedidos para que a Prefeitura de São Bernardo apresente todos os testes psicotécnicos e laudos de reciclagem eventualmente realizados pelo acusado.

A GCM também deve enviar à Justiça histórico de ocorrências policiais que o acusado esteja envolvido. O magistrado também deferiu a solicitação para que o 1º DP (Distrito Policial) encaminhe, caso tenha, dados sobre índices de criminalidade na região da ocorrência, na Avenida Senador Vergueiro, Centro.

Junior disparou duas vezes contra o estudante ao pensar que seria assaltado. Isso porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o jovem tentou entrar no carro do GCM. Segundo familiares do estudante, ele pode ter confundido o carro do GCM com o de seu pai. Os dois veículos têm cores idênticas e vidros escuros.

Toda noite, depois da aula no Senac, na região Central de São Bernardo, o pai do jovem morto o buscava. No dia 27, no entanto, o combustível do carro acabou e o pai pediu que o filho aguardasse no ponto de ônibus. Quando o carro vermelho passou e parou no semáforo, o jovem entrou no veículo e foi atingido pelos disparos.

Contra o GCM pesa ainda acusação do Ministério Público por fraude processual. Isso porque ele é acusado de colocar um simulacro na região dos fatos para “induzir a erro o juiz e o perito”.

DEFESA

A defesa de Marcelo Antonio de Oliveira Junior apresentou contestação às acusações afirmando que ocorreu “legítima defesa putativa”, que consta no artigo 20 do Código Penal.

Em resumo, isso ocorre quando um agente prevê de maneira errada uma realidade que irá ocorrer. O juiz, no entanto, pede mais provas para os defensores, que deverão apresentá-las na audiência de dezembro.