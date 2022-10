Às vésperas da eleição, Huck publica foto com Tebet: 'na mesma direção'

29/10/2022 | 08:26



O apresentador e empresário Luciano Huck postou ontem foto em seu Instagram em que aparece ao lado da senadora Simone Tebet (MDB). Na legenda, Huck foi breve: "Remando na mesma direção. Pela democracia e por um Brasil mais afetivo e eficiente", escreveu.

Simone, que foi candidata à Presidência pelo MDB e ficou em terceiro lugar, apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Nos comentários, os seguidores se dividiram entre críticas e apoios: "Que mesma direção e democracia? A quem se uniu a um ex-presidiário que não foi inocentado?" disse um, enquanto outro postou que Huck está na "direção certa".

Na segunda-feira, 24, Huck criticou a política de liberação de armas no País e continuou nas redes sociais sua campanha contra a abstenção. O apresentador também já chegou a ser cotado para uma eventual candidatura à Presidência, mas os planos nunca saíram do papel. Em entrevista recente, ele afirmou que não descarta disputar o cargo no futuro. Ele disse ainda que, em 2018, na disputa entre Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT), anulou o voto no segundo turno.

Recentemente, Huck criticou Bolsonaro em suas redes sociais após a entrevista em que o candidato à reeleição diz que "pintou um clima" entre ele e adolescentes venezuelanas em São Sebastião (DF).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.