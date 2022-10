Lula: 'Na minha época, emprego era de carteira assinada, CLT'

28/10/2022 | 23:38



Respondendo a pergunta do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre propostas para criação de empregos, o ex-presidente Lula (PT) criticou os números apresentados na gestão do chefe do Executivo.

"O que o brasileiro precisa entender é que eles mudaram o que é considerado emprego. Consideram MEI e trabalho informal como emprego. Na minha época, o emprego era de carteira assinada, CLT. Quero saber quais são os números de emprego com carteira registrada na gestão de Bolsonaro", argumentou.

'Vamos crescer mais do que a China', diz Bolsonaro

Bolsonaro rebateu Lula sobre dados da gestão da Economia nos quatro anos de mandato. De acordo com Bolsonaro, o Brasil deve crescer mais do que a China.

"Estamos prontos para decolar e fazer o Brasil uma grande nação na Economia. Temos o parlamento perfeitamente afinado conosco, mais de centro-direita. Tudo acertado para decolarmos e a Economia está sendo carro-chefe. Uma das melhores Economia do mundo. Vamos crescer mais do que a China. Temos a inflação menor do que a Europa e Estados Unidos", disse Bolsonaro.