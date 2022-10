Pesquisa Ipec: No RS, Leite tem 50% dos votos totais e Onyx Lorenzoni, 40%

28/10/2022 | 22:20



O candidato a governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) aparece com 50% das intenções de voto totais e lidera levantamento do instituto Ipec (antigo Ibope) divulgado nesta sexta-feira, 28. O candidato Onyx Lorenzoni (PL) tem 40%. Leite manteve o mesmo índice, enquanto Onyx oscilou um ponto para baixo.

Os votos em branco e nulos somam 5%, assim como os eleitores que se dizem indecisos.

Nos votos válidos, o candidato do PSDB a governador do Rio Grande do Sul possui 56%, enquanto o candidato do PL tem 44%. Nos votos válidos, são excluídos os votos em branco e nulos e os indecisos. O procedimento é usado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a divulgação da apuração.

O Ipec ouviu 1.808 eleitores do Estado entre 26 e 28 de outubro. A sondagem foi contratada pela RBS Participações S.A.. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e está registrada na Justiça Eleitoral com o código RS-00643/2022.