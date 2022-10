Modalmais/AP Exata: A dois dias do 2º turno, redes indicam resultado incerto

28/10/2022 | 21:06



Apesar de as pesquisas eleitorais apontarem favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 30, as redes sociais indicam que o resultado do segundo turno é incerto. Pesquisa Modalmais/AP Exata divulgada nesta sexta-feira, 28, mostra que a última semana da disputa se encerra "sem que haja uma clara preferência para um dos dois candidatos nas redes".

"O movimento de ambos é muito similar em confiança, menções positivas e negativas, e outros sentimentos como medo e raiva. As oscilações se colocam dentro da margem de erro, o que inviabiliza a previsão mais certeira de quem será vitorioso", diz trecho do levantamento.

Para a Modalmais/AP Exata, o debate da TV Globo, que vai ao ar nesta sexta, 28, é o último grande acontecimento da campanha, "com potencial de levar os poucos indecisos a penderem para um dos lados". "Além da própria performance dos candidatos, a observação da narrativa pós-debate será de grande importância para captar os sinais de quem terá se saído melhor", aponta a pesquisa.

A popularidade do governo apresentou leve melhora na última semana de campanha. O número de pessoas que avaliam o governo como bom e ótimo aumentou 0,3% em relação ao levantamento da semana passada, chegando a 40,4%. O índice dos que veem a gestão como ruim ou péssima oscilou 0,1%, ficando nos mesmos 40,4%. O porcentual que classifica como regular desceu 0,2%, para 19,2%.